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Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании

Вильфанд: после теплых выходных в Москву придет резкое похолодание

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и дождливыми, однако с новой недели в столице заметно похолодает, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Сегодня, в выходные и до середины будущей недели погоду будет определять атлантический воздух, за счет которого и сохраняется достаточно теплая погода, рассказал он НСН.

В выходные температурные отклонения от нормы в сторону тепла составят четыре-пять градусов. В воскресенье на столицу обрушатся интенсивные дожди. В понедельник сохранится дождливая погода, в целом в начале недели резкого похолодания ждать не стоит. Так, до среды ночью температура воздуха будет на уровне 2-4 градусов тепла, днем – порядка 5 градусов выше нуля.

В среду температура воздуха вновь будет выше нормы, но только на два градуса. Ночью она опустится до нуля, днем составит порядка 3 градусов выше нуля.

А вот с четверга москвичам предстоит резкое похолодание.

«Во второй половине недели воздушные массы будут приходить с севера-востока, будет резкое изменение погоды. Об этом подробнее станет известно в начале недели», — рассказал метеоролог.

Напомним, по прогнозу руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, холода в Москву придут в середине ноября, тогда же в столице выпадет снег.

Также синоптик ранее предупреждал, что на следующей неделе столицу ждет «репетиция зимы», с небольшим снегом и понижением температуры воздуха.

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