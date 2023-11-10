Стало известно о риске попадания в Днепр радиоактивных отходов, хранящихся на Украине

Около 12 млн тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды с Украины. Об этом сообщила у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эти отходы являются опасным источником загрязнения окружающей среды, а на Украине ситуация с хранением этих отходов носит ужасающий характер.

Экологическая катастрофа может произойти из-за возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, которое находится в 800 метрах от Днепра и ее притока Коноплянка, предупредила Захарова.

К тому же около 14 тонн радиоактивной пыли каждый год разносится по окрестностям. В том числе они попадают на сельскохозяйственные угодья, добавила дипломат.

Захарова отметила, что власти Украины не выделяют деньги для экологической безопасности на объектах Приднепровского химического завода. Это может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной Украине территории, но и за ее пределами, заключила она.

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