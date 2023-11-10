Кинолог призвал беречь собак от антифриза, вкус которого привлекает животных

Иногда антифриз разливается под капотом автомобиля и может стать приманкой для собаки за счет сладковатого вкуса. Об этом в интервью РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Эксперт призвал беречь питомцев от этого вещества, поскольку даже небольшое его количество может быть смертельным для животного.

«Питомец может встретиться с антифризом не только на улице, но и в гараже или в вашей кладовке. Важно быть предельно осторожными, если питомец что-то вылизывает», — подчеркнул Голубев.

Он отметил, что в состав антифриза входят этиленгликоль, пропиленгликоль или метанол. Любое из перечисленных веществ, по его словам, крайне токсично для собаки.

До этого Голубев рассказал, чем опасна жвачка для питомца. По его словам, из-за особенностей метаболизма собак даже небольшая доза ксилита, который часто присутствует в составе жевательных резинок, может спровоцировать резкое снижение уровня глюкозы и калия в крови, а также вызвать токсическое поражение печени.

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