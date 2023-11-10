«Один запрыгнул на карусель»: кабанов заметили на детской площадке в Подмосковье

В городском округе Мытищи Московской области жители заметили стаю из 10 кабанов, которые бродили по городу и забрались на детскую площадку, сообщает kp.ru.

«Сначала выводок тусовался на детской площадке в микрорайоне «Дружба». Один из кабанов даже на карусель запрыгнул. Потом стая добрела до помойки, выгребла оттуда кочаны капусты. Это кабаны местные, их уже все жители знают», — рассказала местная жительница Ирина.

По данным газеты, жители уже привыкли к животным и дали им клички. Так, троих самых крупных особей зовут Боря, Машка и Соня. Они живут в национальном парке «Лосиный остров», который вплотную примыкает к микрорайону.

«Три года назад их поросятами привела мать на окраину города. Тут был небольшой магазин «Овощи и фрукты». Хозяин выносил им ящики с апельсинами и те стали регулярно наведываться. Сейчас выводок подрос и уже обзавелся своими семьями. Магазин тот закрылся. Но люди стали сами подкармливать зверей фруктами», — добавила Ирина.

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