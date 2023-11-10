В Кремле ответили о дате прямой линии Владимира Путина

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во время брифинга спросили, действительно ли пресс-конференция Владимира Путина, которую совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря.

«Своевременно сориентируем, не забегайте вперед, не нужно состязаться, кто, что раньше узнали», — заключил Песков.

До этого в СМИ появилась информация, что в текущем году большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, должны провести именно в эту дату.

В сентябре 2023-го Дмитрий Песков заявлял, что дата проведения мероприятия в этом году еще не определена. 9 ноября Песков объявил, что в этом году пресс-конференцию объединят с прямой линией.

В 2022 году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились в связи со специальной военной операцией на Украине. 17 марта 2024 года должны состояться президентские выборы. Перед предыдущими выборами большая пресс-конференция также прошла 14 декабря.

Последняя прямая линия с президентом Владимиром Путиным проходила 30 июня 2021 года, последняя большая пресс-конференция — 23 декабря 2021 года.

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