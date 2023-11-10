Врач объяснил, с чем связан прорыв в области лечения рака в России

Прорыв в области борьбы с раком в России связан с улучшением программ, позволяющих предотвратить развитие данного заболевания. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач федерального центра экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев, комментируя заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о прогрессе в лечении рака.

«Действительно, мы получаем сейчас объективное улучшение результатов лечения прежде всего за счет того, что улучшается первичная диагностика. Если раньше все-таки большинство онкологических пациентов с впервые выявленными заболеваниями были диагностированы на поздних стадиях, когда уже болезнь была симптоматичная, и люди сами обращались к врачу с определенными жалобами», — отметил Пылев.

Он напомнил, что сейчас в медицине применяются диспансерные и скрининговые программы, которые позволяют диагностировать наличие болезни на более ранних стадиях. Эксперт подчеркнул, что перспективы больного повышаются, если диагноз будет поставлен как можно раньше.

Ученые из Национального университета Тайваня до этого выяснили, что сахарный диабет осложняет течение рака толстой кишки и провоцирует рецидивы этого заболевания.

Ранее был обнаружен новый способ прогнозирования рецидива рака легких.