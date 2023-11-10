Эксперт назвал продукт, полезный для людей с сахарным диабетом

Для людей, болеющих сахарным диабетом, полезно включить в рацион топинамбур, считает доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров. Этот корнеплод снижает уровень глюкозы в крови и улучшает обмен липидов, рассказал он в беседе с RT.

«Пациенты с диабетом должны не только внимательно следить за уровнем сахара в крови, но и соблюдать довольно жесткие ограничения в еде», — подчеркнул эксперт.

Сахарный диабет появляется, если поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, а также в случаях, когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин, напомнил он. В топинамбуре содержится инулин ─ природный полисахарид. Он снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен липидов, за счет чего снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал Быстров.

Топинамбур является низкокалорийным продутом. В нем много витаминов, минералов, органических кислот и незаменимых аминокислот. По словам Быстрова, за счет содержания пребиотических веществ он также помогает поддерживать здоровую микрофлору желудочно-кишечного тракта.

В целом в России, по данным Минздрава России за 2022 год, количество больных диабетом составляет около 10,5 млн человек.

Напомним, специалисты отмечают, что топинамбур за счет низкого гликемического индекса корнеплод расщепляет глюкозу и обеспечивает ее ровное поступление в кровь. Кроме того, корнеплод считают эффективным средством для профилактики анемии.

Ученые ранее выяснили, что при диабете 2-го типа употребление орехов снижает риск летального исхода.