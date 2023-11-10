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Вор похитил у бизнесмена почти 9 млн, в его петербургской квартире не было сигнализации

В Петербурге ищут вора, укравшего 8,6 млн из квартиры гендиректора «Невастроя»

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге разыскивают неизвестного, который вынес из квартиры бизнесмена около 9 млн рублей. Об этом сообщает телеканал «78».

60-летний генеральный директор строительной компании «Невастрой» обратился с заявлением в дежурную часть 9 ноября. Бизнесмен объяснил, что лишился своих сбережений, которые хранил в металлическом сейфе. Всего пропали €78,3 тыс., чуть больше $2 тыс. и около 745 тыс. рублей, или 8,64 млн в рублевом эквиваленте.

Как уточнил заявитель, похититель мог проникнуть в его трехкомнатную квартиру в Василеостровском районе в любой момент с 11 июля по 26 октября. Недвижимость бизнесмена не была оборудована охранной сигнализацией.

Полицейские уже приступили к проверке.

Ранее воры вернули сейф, испугавшись размера украденной суммы.

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