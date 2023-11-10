Экономист оценил идею унифицировать платежный QR

Введение Банком России унифицированного платежного QR создаст препятствия для конкурентного развития рынка платежных услуг, считает экономист Андрей Бархота.

По его мнению, введение единого QR- кода - это противоречивое решение, требующее серьезной проработки и пилотирования. Декларируемые «простота и удобство» могут сыграть и против потребителя финансовых услуг, если это упрощение будет взято на вооружение мошенниками, считает эксперт.

«В то же самое время унификация QR- кода создает препятствия для конкурентного развития рынка платежных услуг. Пожелание мега регулятора о том, чтобы потребитель финансовых услуг не привязывался к какому-то банку звучит неоднозначно», — сказал экономист.

Бархота отметил, что, если разные банки предлагают разные платежные решения, то поведение клиента мотивирует их улучшать качество платежных услуг.

«Унификация в данном случае может просто ограничить развитие рынка. Инициатива мега регулятора походит на черный ящик, открыв который упрощение стирает качество и ценность», — сказал Бархота.

Ранее ЦБ анонсировал ввод унифицированных QR-кодов для оплаты товаров.