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Трое иностранцев подрались с петербуржцами и отобрали у них телефон и деньги

В Петербурге граждане Грузии и Азербайджана избили двух мужчин ради наживы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге после массовой драки возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 9 ноября во дворе дома на Суздальском проспекте. Очевидцы сообщили об утренней драке в полицию и предупредили о наличии у одного из участников потасовки огнестрельного оружия.

На месте правоохранители нашли только двух мужчин с ушибами, ссадинами и травмами носа. Злоумышленники похитили у них 32 тыс. рублей наличными и телефон за 7,5 тыс. Потерпевшие написали заявления о хищении.

Полицейские нашли автомобиль подозреваемых брошенным на Придорожной аллее. Злоумышленников — двух граждан Грузии и гражданина Азербайджана — поймали на улице Композиторов. Младшему из задержанных, как уточняется, всего 20 лет.

Ранее мигранты устроили драку и поножовщину на стройплощадке в Ленобласти.

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