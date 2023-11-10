Трое иностранцев подрались с петербуржцами и отобрали у них телефон и деньги

В Санкт-Петербурге после массовой драки возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел 9 ноября во дворе дома на Суздальском проспекте. Очевидцы сообщили об утренней драке в полицию и предупредили о наличии у одного из участников потасовки огнестрельного оружия.

На месте правоохранители нашли только двух мужчин с ушибами, ссадинами и травмами носа. Злоумышленники похитили у них 32 тыс. рублей наличными и телефон за 7,5 тыс. Потерпевшие написали заявления о хищении.

Полицейские нашли автомобиль подозреваемых брошенным на Придорожной аллее. Злоумышленников — двух граждан Грузии и гражданина Азербайджана — поймали на улице Композиторов. Младшему из задержанных, как уточняется, всего 20 лет.

Ранее мигранты устроили драку и поножовщину на стройплощадке в Ленобласти.