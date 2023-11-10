Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из Газы

В Каир прибыли два специальных борта для эвакуации россиян из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный осведомленный источник.

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — заявил он.

По его словам, в ближайшее время ожидается прибытие третьего самолета.

До этого стало известно, что 85 граждан России сегодня, 10 ноября, должны покинуть сектор Газа.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москву шокировало заявление посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, что на согласование списка граждан России на эвакуацию из сектора Газа может уйти до двух недель. По словам дипломата, в Москве не могут понять, почему процесс эвакуации россиян не разблокируется, несмотря на усилия РФ.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней.

Ранее в Израиле сообщили о временном закрытии КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом.