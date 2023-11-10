Учительницу из Ленобласти заподозрили в съемке порнографии с детьми и задержали

Под Петербургом учительница записывала порнографические видео с детьми, включая и ее родного сына. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Telegram-канал, оперативники пришли к 36-летней учительнице истории и географии 9 ноября. Перед этим правоохранители узнали, что дома у женщины находится коллекция запрещенных законом видеозаписей. Режиссером роликов, по имеющимся данным, стала она сама.

Среди хранившихся у педагога запасов полицейские нашли материалы с ее собственным сыном. Она начала снимать мальчика в 2018 году, когда тому было четыре года. В порносъемках принимали участие и дети школьного возраста, их женщина проводила после уроков.

В ее отношении возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Фигурантка уже задержана.

Ранее в Петербурге задержали молодого человека, торговавшего детской порнографией.