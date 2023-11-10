Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Учительницу из Ленобласти заподозрили в съемке порнографии с детьми и задержали

В Ленобласти у педагога нашли порноролики с учениками и ее собственным сыном

close
100%
РИА «Новости»

Под Петербургом учительница записывала порнографические видео с детьми, включая и ее родного сына. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как пишет Telegram-канал, оперативники пришли к 36-летней учительнице истории и географии 9 ноября. Перед этим правоохранители узнали, что дома у женщины находится коллекция запрещенных законом видеозаписей. Режиссером роликов, по имеющимся данным, стала она сама.

Среди хранившихся у педагога запасов полицейские нашли материалы с ее собственным сыном. Она начала снимать мальчика в 2018 году, когда тому было четыре года. В порносъемках принимали участие и дети школьного возраста, их женщина проводила после уроков.

В ее отношении возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Фигурантка уже задержана.

Ранее в Петербурге задержали молодого человека, торговавшего детской порнографией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий