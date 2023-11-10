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Россиянин открыл стрельбу по полицейским, которых вызвала его заложница

В Новосибирске мужчина обстрелял полицейских и ранил одного из них

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Новосибирска обстрелял полицейских, приехавших по вызову в его квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации канала, инцидент произошел 7 ноября в одной из квартир в Ленинском районе. В полицию города дозвонилась женщина и заявила, что ее удерживают там силой.

На место отправились старший участковый и начальник местного отделения уголовного розыска. Дверь правоохранителям открыл пьяный 32-летний мужчина. Он встретил полицейских криком, а затем схватился за травмат и дважды выстрелил в их сторону.

Один из сотрудников МВД получил ранение руки, госпитализировать его не стали. В отношении стрелка уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее пьяная россиянка натравила ротвейлера на полицейских и напала на них с ложкой для обуви.

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