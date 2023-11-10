Пенсионерка отдала почти 1,5 млн рублей, чтобы получить проценты по вкладу в МММ

Пенсионерка из Екатеринбурга вложилась в МММ, а спустя 12 лет перевела неизвестным еще почти 1,5 млн рублей, желая получить проценты по вкладу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В декабре 2022 года пожилая женщина получила звонок с неизвестного номера. Собеседник заявил ей, что он «из компании Мавроди», и предложил забрать 970 тыс. рублей — проценты по вкладу, открытому женщиной в 2011 году.

72-летняя инвестор узнала, что получить дивиденды она может, если заплатит 28 тыс. рублей комиссии. Вкладчица выполнила условие, но затем ей позвонили якобы из Центробанка. Там потерпевшей рассказали о проблемах с переводом и потребовали еще 78 тыс. К весне пенсионерка перевела мошенникам сумму, превышающую обещанные ей «проценты».

В ноябре женщина решила обратиться в полицию, и правоохранители подтвердили ее самые худшие опасения.

Ранее россиянка продала две квартиры и отдала 16 млн рублей мошенникам.