Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка отдала почти 1,5 млн рублей, чтобы получить проценты по вкладу в МММ

Пенсионерка перевела мошенникам почти 1,5 млн, желая получить дивиденды от МММ

close
100%
Depositphotos

Пенсионерка из Екатеринбурга вложилась в МММ, а спустя 12 лет перевела неизвестным еще почти 1,5 млн рублей, желая получить проценты по вкладу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В декабре 2022 года пожилая женщина получила звонок с неизвестного номера. Собеседник заявил ей, что он «из компании Мавроди», и предложил забрать 970 тыс. рублей — проценты по вкладу, открытому женщиной в 2011 году.

72-летняя инвестор узнала, что получить дивиденды она может, если заплатит 28 тыс. рублей комиссии. Вкладчица выполнила условие, но затем ей позвонили якобы из Центробанка. Там потерпевшей рассказали о проблемах с переводом и потребовали еще 78 тыс. К весне пенсионерка перевела мошенникам сумму, превышающую обещанные ей «проценты».

В ноябре женщина решила обратиться в полицию, и правоохранители подтвердили ее самые худшие опасения.

Ранее россиянка продала две квартиры и отдала 16 млн рублей мошенникам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий