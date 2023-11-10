Учитель разделся в детской поликлинике на Сахалине, оттуда эвакуировали 500 человек

В Южно-Сахалинске учитель устроил дебош в детской поликлинике, раздевшись и возомнив себя богом. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, 27-летний учитель истории из местной школы привел учеников девятого класса на медосмотр в медучреждение на улице Емельянова. Классный руководитель проводил детей на четвертый этаж, а сам спустился на первый, где находились учащиеся гимназии.

По словам подростков, в какой-то момент мужчина сбросил с себя одежду и стал кричать, что он бог, а все окружающие — «челядь грязнозубая». Руководство поликлиники решило провести эвакуацию. На место вызвали спасателей и полицию, в результате из здания вывели 500 человек.

На улицу вышел и виновник эвакуационных мероприятий. Полностью раздетым он добрался до квартиры своей матери. Спустя некоторое время его задержали и отвезли на медосвидетельствование. Как передает источник, знакомый с педагогом, тот никогда не курил и не пил алкоголь.

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