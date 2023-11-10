В России предложили давать квартиры за третьего ребенка

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением о необходимости предоставления государством квартир семьям, в которых есть три и более детей. Она отметила, что государство должно улучшать условия для таких семей. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было сделано Матвиенко во время парламентских слушаний в Совете Федерации по вопросу повышения рождаемости в России.

Ранее Матвиенко предложила обсудить возможные меры поддержки многодетных семей, включая освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По ее мнению, семьям с большим количеством детей не следует платить деньги государству, так как они уже ежедневно трудятся.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также заявил, что власти РФ продолжают оказывать помощь многодетным семьям. В конце октября было выделено 17 миллиардов рублей на компенсацию ипотечных платежей родителям.

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в эфире «Радио 1» прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) многодетные семьи. По словам эксперта, чтобы данную инициативу реализовать, необходимо, чтобы у таких семей был федеральный статус.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.