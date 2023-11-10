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Стало известно, когда эвакуируют первых россиян, проживавших в секторе Газа

Rafah Online: первые 85 граждан России покинут сектор Газа через КПП «Рафах»

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Reuters

Первые 85 россиян, проживающих в секторе Газа, в пятницу, 10 ноября, покинут территорию через КПП «Рафах», сообщает информационный портал Rafah Online, ссылаясь на список Управления погранпереходов сектора Газа.

Из документа следует, что всем эвакуируемым в пятницу следует прибыть к КПП в семь утра. В списке эвакуируемых в Египет числятся 85 россиян, а также граждане других стран.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что около 300 несовершеннолетних граждан России числятся в списках на эвакуацию из сектора Газа.

8 ноября сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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