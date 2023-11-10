Самолет с гумпомощью РФ для населения сектора Газа вылетел в Египет

Самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Казани в Египет, чтобы доставить гуманитарную помощь населению сектора Газа, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

«МЧС России направит 25 тонн очередной гуманитарной помощи населению сектора Газа... Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Казани», — сообщает ведомство.

Отмечается, что груз будет доставлен в Египет и передан представителям местного общества Красного Полумесяца, после чего гуманитарную помощь перенаправят населению сектора Газа.

В ведомстве отметили, что в гуманитарную помощь войдут продукты питания и средства личной гигиены, а также одежда, портативные печи и пледы.

До этого пресс-секретарь политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хании Тахер ан-Нун заявил, что переговоры о достижении гуманитарного перемирия в секторе Газа продолжаются.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.