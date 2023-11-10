В ДНР задержан украинец по подозрению в организации покушения в Мариуполе

УФСБ по Донецкой народной республике сообщило о задержании гражданина Украины, подготовившего покушение в Мариуполе на директора одного из производственных объединений. Об этом сообщает РИА Новости.

«УФСБ России по Донецкой народной республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства. Задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя», — заявили в пресс-службе управления.

Кто именно мог стать жертвой покушения пока не сообщается.

До этого сотрудники ФСБ в Донецкой народной республике вычислили и задержали двоих граждан, которые, предположительно, помогали украинским военным вести обстрелы Донецка.

По версии силовиков, подозреваемые через мессенджеры передавали ВСУ фото и видео последствий обстрелов, рассказывали о числе пострадавших, а также о количестве сотрудников экстренных служб, помогавших спасать людей.

Ранее ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене.