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В Нью-Йорке демонстранты требуют от США освободить Палестину

Сотни демонстрантов в Нью-Йорке вышли на шествие в поддержку Палестины

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Amr Alfiky/Reuters

Сотни демонстрантов в Нью-Йорке вышли на шествие в поддержку Палестины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Колонна шествия движется по центральным улицам города, в толпе видны флаги Палестины. Среди лозунгов — требование освободить народ Палестины и прекратить войну Израиля и ХАМАС.

В данный момент шествие движется по 42-й авеню с запада на восток в сторону центрального вокзала Нью-Йорка, Гранд Централ. Колонну демонстрантов сопровождают сотрудники нью-йоркского департамента полиции, в небе над колонной замечены также полицейские вертолеты. Некоторые машины полиции были расписаны лозунгами с призывом освободить сектор Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, насколько американская администрация повлияла на решение о гуманитарных паузах в секторе Газа.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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