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Путин призвал МВД активнее пресекать провокации экстремистов

Путин потребовал от МВД пресекать провокации против национального единства

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД более активно пресекать провокации против национального единства и бороться с экстремистами, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие в России. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям — пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления», — заявил Путин.

Российский президент добавил, что власти видят и ценят работу сотрудников внутренних дел и будут принимать меры по кадровому и техническому укреплению органов МВД, а также повышать уровень социальных гарантий.

До этого лидера азербайджанской банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, Турала Мамедова задержали в Азербайджане.

Ранее подростки объяснили, почему нападают на прохожих в Петербурге.

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