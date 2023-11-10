Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-гендиректора «Авиатики» отправили в СИЗО на два месяца

Бывший гендиректор «Авиатики» отправлен в СИЗО по делу о хищениях в Минпромторге

close
100%
Depositphotos

Бывший генеральных директор ООО «Авиатика» Игорь Пьянков отправлен в СИЗО на два месяца по делу о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года», — указано в постановлении суда.

Следователь настаивал на применении ареста по отношению к Пьянкову в связи с тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и предупредить соучастников многомиллионного хищения. Сам Пьянков просил не применять к нему данную меру, указывая на то, что он раскаялся и активно сотрудничает с органами следствия и судом.

В суде напомнили, что уголовное дело рассматривает хищение бюджетных средствах в размере более чем 240 млн рублей, которые были выделены МИРЭА на ОКР «Адаптация». Задачей опытно-конструкторских работ являлось создание программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.

В 2021 году в Москве арестовали бизнесмена, похитившего 900 млн рублей у Минобороны.

Ранее украинская Счетная палата подтвердила крупные хищения в министерстве обороны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий