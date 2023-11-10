Экс-гендиректора «Авиатики» отправили в СИЗО на два месяца

Бывший генеральных директор ООО «Авиатика» Игорь Пьянков отправлен в СИЗО на два месяца по делу о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года», — указано в постановлении суда.

Следователь настаивал на применении ареста по отношению к Пьянкову в связи с тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и предупредить соучастников многомиллионного хищения. Сам Пьянков просил не применять к нему данную меру, указывая на то, что он раскаялся и активно сотрудничает с органами следствия и судом.

В суде напомнили, что уголовное дело рассматривает хищение бюджетных средствах в размере более чем 240 млн рублей, которые были выделены МИРЭА на ОКР «Адаптация». Задачей опытно-конструкторских работ являлось создание программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.

В 2021 году в Москве арестовали бизнесмена, похитившего 900 млн рублей у Минобороны.

Ранее украинская Счетная палата подтвердила крупные хищения в министерстве обороны.