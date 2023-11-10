В Совфеде предложили вновь объявить Год семьи в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила еще раз объявить в России Год семьи как одну из мер по поддержке российской демографии. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер российского сената отметила, что впервые Годом семьи был объявлен 2008 год, 15 лет назад.

«Тогда это дало старт многим хорошим начинаниям. И сегодня, когда поддержка семей является таким фундаментом социальной политики государства, на наш взгляд, было бы правильно направить главе государства предложение подумать — прошло уже много лет — в ближайшие годы еще раз объявить в Российской Федерации новый Год семьи», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что в данном решении есть не только символические моменты, но и возможность систематизировать работу по поддержке демографии, так как появляется большое количество инициатив. Матвиенко также призвала разработать комплексный документ, например, Национальную стратегию действий в интересах семей.

До этого в Общественной палате объяснили идею ввести в России отцовский капитал.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.