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В два американских избиркома прислали подозрительные конверты с порошками

В двух избиркомах США получили подозрительные конверты с порошками

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Pexels

Власти как минимум двух американских штатов расследуют волну подозрительных конвертов с порошкообразным веществом внутри, пришедших в избирательные комиссии. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление чиновников.

В материале поясняется, что письма пришли, в частности, в избиркомы города Вашингтон, штат Джорджия. По информации правоохранителей, вещество в конверте показало положительный результат на фентанил. В другом письме, отправленном в избирательную комиссию в штате Вашингтон, содержался порошок, который дал положительный результат на пищевую соду, сообщает полиция.

По словам Госсекретаря Вашингтона Стива Хоббса, получение таких писем повлекло за собой эвакуацию офисов. Один государственный чиновник назвал подобные инциденты актом «внутреннего терроризма».

В мае в офис Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека в его избирательном округе прислали конверт с белым веществом.

Ранее в здание ВГТРК принесли конверт с неизвестным веществом.

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