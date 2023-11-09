Россияне стали реже решаться на второго ребенка

В России семьи стали реже решаться на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Наиболее существенно снижается суммарный коэффициент рождаемости вторых детей, суммарный коэффициент первых в последние годы стабилизировался», — заявил Котяков.

Также министр отметил, что коэффициент по рождению третьего ребенка растет. Глава Минтруда подчеркнул, что ведомство делает все, чтобы достигнуть поставленных в стране демографических целей.

Министр напомнил, что за 2022 году в России родились 1,3 млн детей, за восемь месяцев 2023 года — 850 тыс. детей.

«Порядка 48%, это почти каждое второе рождение, приходится на долю женщин в возрасте от 30 до 39 лет. А на женщин в возрасте от 20 до 29 лет приходится порядка 44%», — поделился Котяков.

Ранее в Минтруде назвали общую сумму расходов на маткапитал в 2024 году.