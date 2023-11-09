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Латвийского экс-депутата посадили за шпионаж в пользу России

Экс-депутат сейма Латвии Адамсонс получил тюремный срок за шпионаж в пользу РФ

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Латвии арестовали на срок в восемь с половиной лет бывшего депутата латвийского сейма (парламента) Яниса Адамсонса по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации суда, экс-парламентарий нелегально, регулярно и целенаправленно собирал и передавал через бывшего сотрудника КГБ Геннадия Силонова секретную информацию Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

По данным следствия, переданная информация давала представление о работе латвийских госучреждений, правоохранительных органов, структур государственной безопасности, а также содержала сведения о системе гособороны республики.

В свою очередь, адвокат Адамсонса Михаил Черноусов пообещал обжаловать приговор. Он утверждает, что вина подзащитного не доказана, а уголовное дело «полностью сфабриковано».

В июне 2021 года суд Видземского предместья Риги арестовал Адамсонса по подозрению якобы в шпионаже в пользу России и отправил его под стражу. Спустя почти год он вышел на свободу под залог в размере €30 тыс.

Ранее Нидерланды заявили о разоблачении российского шпиона.

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