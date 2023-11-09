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ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

ФСБ задержала россиянина Блинова по делу о госизмене и требует его ареста

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ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали россиянина Блинова Г. А. по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы, в который поступило ходатайство об аресте.

По статье о госизмене Блинову грозит до 20 лет лишения свободы. Суть обвинения в суде не раскрыли, сославшись на засекреченность материалов дела.

До этого Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военного за отказ от участия в боевых действиях и отправил его в колонию-поселение.

7 ноября стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных Украине. В УФСБ заявили, что задержанный мужчина предпринимал попытки для поступления на военную службу по контракту в добровольческие подразделения. Он делал это с целью получения сведений, составляющих государственную тайну, и другой «чувствительной» информации, указали в управлении.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержали инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого подозревают в госизмене. По данным ФСБ России, ростовчанин сотрудничал с Киевом, передавая данные о российских системах противовоздушной обороны (ПВО), а также личном составе ВС РФ.

Ранее российского матроса приговорили к 16 годам колонии за госизмену.

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