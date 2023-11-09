Жителей российского города предупредили о взрывах

Уральцев предупредили, что 10 ноября их побеспокоят звуки взрывов. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

Взрывные работы будут вести горняки на Курманском карьере известняка — взрывы будут слышны жителям города Заречный. По графику работы продлятся с 13 до 15 часов. О взрывах жителей предупредят звуковыми сигналами. Окончание взрывных работ произойдет после третьего сигнала.

Ранее курский губернатор Старовойт объяснил громкие звуки отдаленных взрывов в регионе.