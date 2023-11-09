В Роспотребнадзоре призвали россиян немедленно сделать вакцину от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в передаче «Вести» на телеканале «Россия-1» призвала россиян, которые пока не сделали прививку от гриппа, привиться немедленно.

«Прививаться еще нужно, и до конца ноября у нас есть время», — подчеркнула она.

Попова объяснила оперативность своих рекомендаций растущими с каждой неделей показателями заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране.

«Дальше будет только развитие», — заключила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Накануне Попова заявила, что в этом сезоне россиянам не предлагают вакцинироваться от COVID-19, так как специалисты посчитали, что сейчас риски получить осложнения после инфицирования стали ниже. Однако Попова посоветовала пройти вакцинацию против вируса гриппа. При этом глава Роспотребнадзора отмечает всплеск заболеваемости COVID-19 в России, что говорит о начале новой волны эпидемии.

Ранее инфекционист предупредил об опасности пришедшего в Россию гонконгского гриппа.