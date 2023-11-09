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В МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов

В пресс-службе МВД Дагестана призвали женщин отказаться от откровенных снимков

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Глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева выступила против отправки нюдсов (откровенных снимков) в социальные сети по четвергам и призвала женщин перестать присылать мужчинам снимки подобного содержания. С такой позицией она выступила в личном Telegram-канале.

«Каждая из нас искренне верит, что тот один-единственный, с нами навсегда. <...> Но иногда принц на белом коне, по факту, оказывается козлом на изможденном ишаке», — отметила она.

По словам Гариевой, россиянкам не стоит терять рассудка в такие моменты, а задуматься о том, что в любых отношениях возможны ссоры и расставания.

«Вы смело и бездумно отправляете свои интимные фото и видео. Распахивая не только душу, но и тело без остатка. <...> Негодяев хватает!
Иначе вас, пишущих мне и умоляющих помочь, не было бы столько», — добавила она.

В заключение руководитель пресс-службы республиканского ведомства призвала женщин «не выключать голову».

В августе «Газета.Ru» рассказывала, какие трюки используют мошенники для получения женских интимных снимков.

Ранее звезда Comedy Woman пожаловалась на программы, «раздевающие» людей.

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