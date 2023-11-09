Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор российской школы вызвала полицию из-за агрессии ученика

В школу на севере Москвы вызвали полицию из-за агрессивного ученика

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В одну из школ на севере Москвы учителя вызвали полицию из-за неадекватного поведения ученика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя образовательного учреждения.

Инцидент произошел 9 ноября в спецшколе №1.

«Один из учеников нашей школы проявил агрессию по отношению к однокласснику. В ситуацию сразу же вмешались учителя, для ее урегулирования также пригласили социального педагога. Мальчик не шел на контакт и продолжал такое поведение», — рассказала директор образовательного учреждения Светлана Дубяга.

По словам педагога, учителя были вынуждены вызвать экстренные службы. Также о случившемся сразу оповестили мать ученика. Пока полиция ехала в школу, ребенок находился в отдельном кабинете вместе с социальным педагогом и тьютором.

Ранее на Урале подросток проломил голову битой сверстнику, обидевшему его брата.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий