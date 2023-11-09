Директор российской школы вызвала полицию из-за агрессии ученика

В одну из школ на севере Москвы учителя вызвали полицию из-за неадекватного поведения ученика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя образовательного учреждения.

Инцидент произошел 9 ноября в спецшколе №1.

«Один из учеников нашей школы проявил агрессию по отношению к однокласснику. В ситуацию сразу же вмешались учителя, для ее урегулирования также пригласили социального педагога. Мальчик не шел на контакт и продолжал такое поведение», — рассказала директор образовательного учреждения Светлана Дубяга.

По словам педагога, учителя были вынуждены вызвать экстренные службы. Также о случившемся сразу оповестили мать ученика. Пока полиция ехала в школу, ребенок находился в отдельном кабинете вместе с социальным педагогом и тьютором.

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