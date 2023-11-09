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Кадыров опубликовал кадры награждения его сыновей высшим орденом парламента Чечни

Кадыров выложил видео награждения его сыновей высшим орденом парламента Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выложил видео награждения его сыновей высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

На кадрах также можно увидеть вручение государственных наград России и Чечни отличившимся сотрудникам правоохранительных органов. Мероприятие было приурочено ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ, которое ежегодно отмечается 10 ноября.

Кадыров поздравил всех отличившихся членов своей команды с заслуженными наградами. Он пожелал им успешной дальнейшей плодотворной работы во благо чеченского народа и России.

9 ноября министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что сыновей Рамзана Кадырова — Ахмата (первый заместитель министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике), Эли (помощник главы республики) и Адама — наградили высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий».

Согласно сообщению, награды сыновьям чеченского главы вручил председатель парламента республики Магомед Даудов. Министр также назвал Ахмата, Эли и Адама «примером для подрастающего поколения». По его словам, они с детства изучают каноны религии, «являются Хафизами священного Корана», добиваются успехов в учебе, спорте и общественной деятельности.

Орден «Даймехкан Сий» — высшая форма поощрения парламента Чечни граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.

Ранее Кадыров назвал героем всех мусульман избившего Журавеля сына.

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