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В МИД РФ заявили о 300 несовершеннолетних россиянах, ждущих эвакуации из Газы

Захарова: в списках на эвакуацию из Газы числятся около 300 российских детей

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числится очень много детей.

По информации дипломата, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России, которые уже месяц «находятся в блокаде».

До этого Захарова заявила, что Москву шокировало заявление посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, что на согласование списка граждан России на эвакуацию из сектора Газа может уйти до двух недель. По словам дипломата, в Москве не могут понять, почему процесс эвакуации россиян не разблокируется, несмотря на усилия РФ.

8 ноября сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней. Позже стало известно, что к выводу людей из палестинского анклава все готово.

Ранее в Израиле сообщили о временном закрытии КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом.

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