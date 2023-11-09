В МИД РФ заявили о 300 несовершеннолетних россиянах, ждущих эвакуации из Газы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числится очень много детей.

По информации дипломата, речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России, которые уже месяц «находятся в блокаде».

До этого Захарова заявила, что Москву шокировало заявление посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, что на согласование списка граждан России на эвакуацию из сектора Газа может уйти до двух недель. По словам дипломата, в Москве не могут понять, почему процесс эвакуации россиян не разблокируется, несмотря на усилия РФ.

8 ноября сообщалось, что боевики палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что эвакуация российских граждан из сектора Газа должна начаться в течение следующих двух дней. Позже стало известно, что к выводу людей из палестинского анклава все готово.

Ранее в Израиле сообщили о временном закрытии КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом.