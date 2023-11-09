Российский мэр остановил голосование о своей отставке

Мэр города Стрежевой Томской области Валерий Дениченко закрыл опрос о своем увольнении. Об этом сообщает издание «КП-Томск».

Причиной остановки стало предположение, что в голосовании стали участвовать не только жители Стрежевого, поскольку голоса «за» или «против» увольнения градоначальника отдали почти 15 тысяч пользователей мессенджера. При том, что на канал подписаны чуть более 12 тысяч.

«Очевидно, что что-то не так», — прокомментировал мэр, признавшись, что не ожидал такой бурной реакции на свой пост.

Поводом для организации голосования стала волна критики в адрес мэра. Жить в постоянном потоке негатива непросто, отметил Дениченко в беседе с «Газетой.Ru», и предложил жителям Стрежевого определить свою дальнейшую судьбу.

«Меня прежняя работа более чем устраивала. Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место?» — написал мэр.

В итоге голоса распределились почти поровну: 53% проголосовали за пункт «Дадим шанс, пусть еще поработает», 47% — за пункт «Испортил город, пусть увольняется».

Стрежевой — город на северо-западе Томской области с населением около 40 тысяч человек.

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