Во Франции уборщик нашел бутылку с посланием школьника из США 26-летней давности

Во Франции уборщик на пляже нашел бутылку с посланием 26-летней давности, пишет издание UPI. Оно было написано школьником из США.

Автором письма оказался Бенджамин Лайонс из Массачусетса. В 1997 году, когда он учился в пятом классе, учительница Кэрол Аршамбо дала ему и одноклассникам задание написать письмо. После этого послания были сброшены в море капитаном лодки, который был другом педагога.

Спустя 26 лет бутылку с письмом Бенджамина выкинуло на побережье Франции. Его нашел 71-летний Юбер Эрио, собиравший ранним утром мусор на пляже. После того, как об этой истории узнала Кэрол, она рассказала, что за прошедшие годы были обнаружены и другие послания, написанные одноклассниками Лайонса, в том числе и в Гренландии.

Ранее в Уэльсе двое мужчин нашли 2000-летний тайник с монетами.