Израиль призвал мировые СМИ объяснить действия их журналистов 7 октября

Руководители израильских бюро телеканала CNN, агентства Reuters, агентства Associated Press и газеты The New York Times должны дать разъяснения по поводу нахождения своих журналистов рядом с членами палестинского движения ХАМАС во время атаки 7 октября. Об этом сообщается на сайте правительственной пресс-службы Израиля (GPO).

В заявлении указано, что глава координационного органа Ницан Чен направил руководителям региональных бюро СМИ срочное письмо. Поводом для обращения послужила публикация неправительственной организации (НКО) Honest Reporting, согласно которой фотокорреспонденты указанных изданий и телеканалов могли заранее знать о нападении ХАМАС на Израиль в начале октября.

«Директор GPO Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и NYT относительно тревожных выводов <...> о причастности их фотографов к событиям 7 октября, пересекших все красные линии, профессиональные и моральные», — подчеркивается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ряд журналистов «документировали ужасы», осуществляемые членами палестинского движения ХАМАС на территории Израиля. При этом представители СМИ продолжили выполнять свою работу даже после того, как участники движения пересекли границу страны.

7 октября члены палестинского движения ХАМАС организовали атаку на Израиль, проникнув на территорию еврейского государства из сектора Газа. В тот день они захватили в плен сотни людей и до сих пор продолжают удерживать большинство из них в палестинском анклаве.

Согласно последней информации, всего в руках ХАМАС находятся 240 заложников. Об этом рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Ранее агентство Reuters прокомментировало обвинения, что его журналисты заранее знали о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль.