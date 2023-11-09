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Действиям полицейских, забравших детей из Smile Fish в Москве, дадут оценку

В Москве дадут оценку действиям полицейских, забравших детей из сада Smile Fish

Действиям полицейских, которые забрали детей из сада Smile Fish в Москве, дадут юридическую оценку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка», — заявил источник агентства.

По данным РИА Новости, следователи также начали проверку детского сада по статье об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, дети могли находиться с гражданами, которые не несли ответственность за их жизнь и здоровье, а организация работы учреждения осуществлялась без необходимой документации.

При этом основатель сети Smile Fish Иван Сорокин считает, что все необходимые документы были предоставлены, передает агентство. По данным РИА Новости, бизнесмен планирует обратиться в прокуратуру и СК с заявлением о превышении должностных полномочий и незаконном изъятии детей.

Ранее в Smile Fish назвали произволом действия полицейских, забравших детей в отдел.

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