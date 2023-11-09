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Московский блогер-миллионник запер в квартире курьера, привезшего сумку за 500 тыс. рублей

В Москве блогер-миллионник Дудков насильно удерживал в квартире курьера

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Shutterstock

В Москве блогер-миллионник Андрей Дудков насильно удерживал в квартире курьера, который привез якобы неоригинальную сумку за 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 36-летний мужчина заказал в интернете дорогостоящую сумку и сразу ее оплатил. Однако когда курьер привез блогеру товар, он осмотрел вещь и пришел к выводу, что она не является оригинальной.

Тогда мужчина потребовал у курьера вернуть деньги. Молодой человек объяснил блогеру, что лишь развозит товары и не занимается вопросами, касающимися денежных средств. После этого покупатель запер его в квартире и насильно удерживал, пытаясь добиться возврата 500 тысяч рублей.

Через некоторое время блогер отпустил курьера и обратился в полицию. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее российский блогер залез на крест и стал фигурантом уголовного дела.

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