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Стало известно, какой еде отдают предпочтение россияне

«КП»: большинство россиян отдают предпочтение домашней еде

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Freepik.com

Большинство (94%) россиян отдают предпочтение домашней еде, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,8 тыс. человек.

По их мнению, такая еда более вкусная, полезная, а также обходится дешевле доставки.

«Нет, но в ресторан и кафе можно иногда сходить, но питаться надо домашней пищей, причем желательно свежеприготовленной», — отметила респондентка.

Еще 3% опрошенных сказали, что едят дома, но преимущественно питаются полуфабрикатами, например пельменями, сосисками, потому что не умеют, не любят или не успевают готовить. 1% россиян заказывают готовую еду на дом или на работу. Они отметили, что цена и ассортимент их устраивают.

«Заказал готовое, зато сэкономил. Самый главный ресурс сейчас не деньги, а время», — сказал участник исследования.

При этом 2% предпочитают есть в ресторанах, кафе или столовых, еще менее 1% россиян питаются фастфудом.

Диетолог Шайла Кадоган до этого рассказала, что разделение еды на «хорошую» и «плохую» не поможет похудеть. Кроме того, такой подход к составлению рациона питания может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения.

Ранее врач рассказал, какие продукты могут вызывать головную боль.

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