«Ничего страшного не произошло»: кубанский ветеринар случайно прооперировал собаке не ту лапу

Жительница Краснодара сообщила, что в ветеринарной клинике «ВетСи» ее собаке по кличке Тор врач по ошибке прооперировал здоровую лапу. Проводивший операцию ветеринар Сергей заявил «Газете.Ru», что его вины в случившемся нет — по его версии, хозяйка сама перепутала лапы. Он отметил, что после операции на здоровой ноге владельцам Тора предложили бесплатно провести операцию на больной ноге, но хозяева отказались.

«А в чем вина? Хозяйка лапу перепутала, сказала, что ее беспокоит правая, ее сделали. Им предложили переделать бесплатно на левую, она не захотела. Какие еще должны быть вопросы? А врачи потом крайние. До хозяйки только через сутки дошло, что они не ту лапу прооперировали. Нет никакой нашей вины. Хозяйка в день операции снимки не принесла, у нее переспросили. Она до этого несколько дней назад была, врач же не будет все помнить, у кого какая лапа. Я у нее спросил «какая лапа?» Она сказала: «правая». Все, мы правую прооперировали. Ничего там страшного не произошло. Разрез, все заживет. Я ей предложил бесплатно переделать левую, она не хочет. А почему ей деньги должны за операцию вернуть? Ничего сложного лечить не надо, что там лечить будут? Рана заживет. Какое там лечение? Пусть хозяйка не придумывает. Муж ее приходил, я сказал: если вы там какой вопрос хотите в рамках законодательства, все есть, идите, действуйте», — сказал он.

По словам Сергея, никакого преступления в случившемся нет, а сама ситуация, по его мнению, «выеденного яйца не стоит.

«Здесь никакого преступления нет, это все в гражданско-правовом поле решается. Существует закон о защите прав потребителя — пусть обращается, доказывает. Собака уже на следующий день на прооперированную лапу наступала, хозяйка видео присылала, ничего там страшного с собакой не произошло. Ей там лапу не отрезали. Ничего там. Проблема выеденного яйца не стоит», — считает он.

9 ноября Telegram-канал «Честный Краснодар» сообщил, что в ветеринарной клинике на улице Карякина ветврач ошибся и прооперировал собаке здоровую лапу. Хозяйка пса по кличке Тор сообщила, что ее питомец стал хромать на заднюю лапу, в клинике его осмотрели, установили, что у него разрыв крестообразной связки и назначили операцию. Однако ветеринарный врач прооперировал псу здоровую лапу. Теперь, по словам женщины, собака не может нормально ходить. Ветеринар заявил хозяйке в переписке, что она сама сказала, на какой лапе нужно сделать операцию. Женщина утверждает, что такого не говорила.

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