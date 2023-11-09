В израильском городе Эйлат раздался звук взрыва

Звук взрыва раздался в израильском городе Эйлат, расположенном на берегу залива Акаба Красного моря. Об этом сообщила местная газета The Jerusalem Post.

По данным издания, взрыв мог произойти из-за падения в населенном пункте беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Как указано в материале, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила попадание дрона в здание одного из местных образовательных учреждений.

«В момент взрыва около 37 воспитанников детского сада и шесть студентов-связистов находились в здании и были немедленно эвакуированы в бомбоубежище. С одобрения командования тыла ученики были эвакуированы, и их забрали родители», — говорится в публикации.

При этом представители израильских войск не смогли уточнить, кому принадлежал беспилотник. Журналисты не исключили, что в школу врезался летательный аппарат ЦАХАЛ.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Полиция начала расследование в связи с произошедшим, призвав местных жителей не подходить близко к образовательному учреждению.

«Ситуация находится под контролем сил безопасности», — добавил главный суперинтендант региона Эйлат Моше Каради.

Ранее в Израиле заявили, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над северными районами сектора Газа.