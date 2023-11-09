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В Иране туриста из Франции посадили на пять лет в тюрьму

В Иране туриста из Франции посадили на пять лет в тюрьму за пропаганду

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Reuters

В Иране туриста из Франции Луи Арно приговорили к пяти годам тюрьмы за пропаганду против Исламской Республики и угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Министерство иностранных дел Франции осудило приговор французу, назвав его «неприемлемым». В ведомстве также заявили об отсутствии каких-либо доказательств в поддержку приговора. Отмечается также, что у мужчины не было доступа к адвокату.

Арно был задержан в Иране в сентябре 2022 года и с тех пор содержится в тегеранской тюрьме Эвин. До этого мужчина работал банковским консультантом. Семья Арно заявила, что он невиновен, и осудила приговор, назвав его «посягательством на права человека и свободы личности». В заявлении семьи туриста отмечается, что мужчина был «страстным путешественником», который давно хотел посетить Иран. Родные Арно подчеркнули, что он старался держаться как можно дальше от протестных движений, возникших во время его нахождения в Иране в сентябре 2022 года.

До этого стало известно, что иранская разведка совместно с талибами (организация запрещена в России) провела задержание трех агентов израильской разведки Моссад. По информации агентства Fars, инцидент произошел на ирано-афганской границе.

Ранее в Иране арестовали агента по недвижимости за передачу прав на квартиру собаке.

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