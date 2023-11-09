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В США врачи спасли пациента с помощью грудных имплантов

В США медики провели операцию пациенту с помощью грудных имплантов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Хирурги из Северо-Западного медицинского центра Чикаго спасли пациента с помощью имплантов для увеличения груди, передает проект «Сноб» со ссылкой на американские СМИ.

Уточняется, что в мае 2023 года пациент поступил в учреждение в тяжелом состоянии. Его легкие были полностью поражены бактериальной инфекцией. Врачи приняли решение удалить поврежденный орган, однако столкнулись с проблемой.

Чтобы подключить больного к искусственным легким, необходимо было остановить кровоток, а сердце зафиксировать в безопасном положении внутри грудной клетки. Решением проблемы стали грудные импланты, с помощью которых удалось правильно закрепить сердце.

Операция прошла успешно. После трансплантации легких пациент уже может гулять и выполнять несложные бытовые задачи.

Осенью врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) прооперировали школьницу из Якутии с двойными желудком и пищеводом. Хирургическое вмешательство по удалению парных органов прошло успешно, после курса реабилитации девочку выписали на амбулаторное лечение.

До этого врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке гигантскую опухоль яичников.

Ранее врачи извлекли из пищевода младенца металлический болт.

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