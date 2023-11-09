В США врачи спасли пациента с помощью грудных имплантов

Хирурги из Северо-Западного медицинского центра Чикаго спасли пациента с помощью имплантов для увеличения груди, передает проект «Сноб» со ссылкой на американские СМИ.

Уточняется, что в мае 2023 года пациент поступил в учреждение в тяжелом состоянии. Его легкие были полностью поражены бактериальной инфекцией. Врачи приняли решение удалить поврежденный орган, однако столкнулись с проблемой.

Чтобы подключить больного к искусственным легким, необходимо было остановить кровоток, а сердце зафиксировать в безопасном положении внутри грудной клетки. Решением проблемы стали грудные импланты, с помощью которых удалось правильно закрепить сердце.

Операция прошла успешно. После трансплантации легких пациент уже может гулять и выполнять несложные бытовые задачи.

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