В Одесской области мужчина в камуфляже бросил гранату в автобус

В селе Сергеевка Одесской области неизвестный мужчина в камуфлированной форме бросил гранату в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал издания «РБК-Украина».

По информации издания, в результате произошедшего взрыва пассажир получил телесные повреждения.

Как указывает «РБК-Украина», неизвестно, является ли злоумышленник военнослужащим. Полиция ввела план «Сирена».

Ранее сообщалось, что подсудимый взорвал три гранаты в Шевченковском районном суде Киева.

До этого стало известно, что в украинском городе Ровно неизвестный мужчина кинул гранату в сторону детской площадки. В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них один малолетний ребенок.

Ранее в детском доме-интернате в ЛНР взорвалась ручная граната.