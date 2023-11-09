Reuters отверг предположения, что заранее знал о нападении на Израиль

Reuters категорически отрицает любые предположения о том, что ему было известно о нападении ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства.

Reuters поясняет, что получил снимки от двух независимых фотографов из Газы, которые действительно были на границе с Израилем утром 7 октября. Однако СМИ подчеркивает, что ранее у агентства не было с ними никаких отношений.

«Фотографии, опубликованные агентством Reuters, были сделаны через два часа после того, как ХАМАС выпустил ракеты по южному Израилю, и более чем через 45 минут после того, как Израиль заявил, что боевики пересекли границу», — сказано в сообщении.

В Associated Press тоже заявили, что ничего заранее о нападении ХАМАС не знали. Представительница AP Николь Мейр добавила, что агентство пользуется снимками, сделанными фрилансерами по всему миру, в том числе в Газе.

9 ноября произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting высказала предположение, что журналисты ряда мировых СМИ, включая Reuters и AP, могли заранее знать о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль. Об этом, по мнению HonestReporting , свидетельствует нахождение «их фотографов» на месте событий утром 7 октября.

Ранее Израиль обвинили в войне против всего палестинского народа.