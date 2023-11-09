Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собака помогла спасателям найти кота, упавшего в шахту

Independent: в США собака помогла спасателям найти пропавшего кота

close
100%
Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США собака помогла спасателям найти пропавшего кота, пишет Independent.

Как рассказала Мишель Роуз, владелица кота Маугли, когда питомец пропал, она потратила несколько дней на поиски. Потеряв надежду, женщина обратилась за помощью к специалистам. Впрочем, вскоре мать американки все-таки обнаружила пропажу.

«Мать позвонила и сказала мне, что нашла Маугли, и он застрял в шахте», — вспоминает женщина.

Кроме того, оказалось, что Маугли выследила домашняя собака по кличке Дейзи. Спрингер-спаниель бегал туда-сюда около шахты, показывая, что кот находится именно там.

«Дейзи и Маугли — довольно хорошие друзья», — добавила Мишель.

Через несколько часов к шахте приехали спасатели, которые благополучно достали кошку на поверхность.

«После этого мы срочно отвезли Маугли к ветеринару, который тщательно его осмотрел», — рассказала Роуз.

Ранее психологи выяснили, чем полезен просмотр фото с милыми собаками.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий