Собака помогла спасателям найти кота, упавшего в шахту

Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США собака помогла спасателям найти пропавшего кота, пишет Independent.

Как рассказала Мишель Роуз, владелица кота Маугли, когда питомец пропал, она потратила несколько дней на поиски. Потеряв надежду, женщина обратилась за помощью к специалистам. Впрочем, вскоре мать американки все-таки обнаружила пропажу.

«Мать позвонила и сказала мне, что нашла Маугли, и он застрял в шахте», — вспоминает женщина.

Кроме того, оказалось, что Маугли выследила домашняя собака по кличке Дейзи. Спрингер-спаниель бегал туда-сюда около шахты, показывая, что кот находится именно там.

«Дейзи и Маугли — довольно хорошие друзья», — добавила Мишель.

Через несколько часов к шахте приехали спасатели, которые благополучно достали кошку на поверхность.

«После этого мы срочно отвезли Маугли к ветеринару, который тщательно его осмотрел», — рассказала Роуз.

Ранее психологи выяснили, чем полезен просмотр фото с милыми собаками.