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В Подмосковье накрыли крупную мефедроновую лабораторию

Shot: в Подмосковье накрыли нарколабораторию, организованную жителем Мурманска

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Shutterstock

В Подмосковье накрыли крупную лабораторию по производству мефедрона, организованную жителем Мурманска. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, мурманчанин организовал нарколабораторию в подвале дачи, находящейся в коттеджном поселке в деревне Матвеево Клинского района. Там правоохранители обнаружили десятилитровое ведро с наркотиком, более 100 канистр с ингредиентами для производства запрещенных веществ и специальное оборудование. Также там находились два ведра с неопознанным кристаллообразным веществом. В самом доме нашли два килограмма мефедрона в свертках и около 300 тысяч рублей наличными.

Мурманчанин признался, что произвел все найденное сам. Выяснилось, что преступнику помогал 40-летний сообщник. Обоих задержали. В отношении россиян возбудили уголовные дела о торговле наркотиками в особо крупном размере.

Ранее полиция накрыла семейную нарколабораторию на юге России.

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