Глава СК взял на контроль дело о травме пенсионерки в стоматологии Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, связанного с травмированием пенсионерки в частной стоматологической клинике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на информационный центр СК РФ.

Издание со ссылкой на соцсети уточняет, что 86-летняя женщина получила перелом руки, упав со стула. Вместо первой помощи персонал клиники якобы предложил ей покинуть учреждение через запасной выход.

Предоставить доклад об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах поручено и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову.

До этого в Татарстане пенсионерка отсудила у стоматологической клиники миллион рублей: женщина попала в реанимацию после установки имплантов.

69-летняя пациентка обратилась в одну из казанских стоматологий за консультацией. Врачи предложили ей удалить все верхние зубы и вставить новые. После удаления зубов и установки имплантов у женщины открылось сильное кровотечение, ее поместили в отделение реанимации. Женщину спасли. Позднее она обратилась в суд.

Ранее петербургский актер получил травму шеи на сцене.