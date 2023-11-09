Демограф оценил идею освободить многодетные семьи от НДФЛ

Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в эфире «Радио 1» прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) многодетные семьи. По словам эксперта, чтобы данную инициативу реализовать, необходимо, чтобы у таких семей был федеральный статус.

Он напомнил, что в одних регионах многодетной считается семья с тремя детьми, в других — с пятью. Где-то данный статус определяется по старшему ребенку, а где-то по младшему. К примеру, в Москве, если старшему ребенку исполнилось 18 лет, семья остается многодетной, а в Подмосковье — нет, продолжил демограф.

«А то что надо делать послабление по налогам, это непременно нужно делать, потому что нужно не только НДФЛ, нужно очень серьезно пересмотреть законы о налогах на зарплату в принципе», — подчеркнул Ткаченко.

Матвиенко помимо отмены НДФЛ для многодетных семей призвала также разработать программу индивидуального жилищного строительства малоэтажных домов, ориентированных на такие семьи. Кроме того, спикер Совфеда высказалась за усиление поддержки семей с наибольшим репродуктивным потенциалом (от 30 до 40 лет).

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложения Матвиенко, подчеркнула, что любые инициативы, направленные на помощь семьям с детьми, стоит рассматривать и рассчитывать исходя из того, во сколько они обойдутся бюджету.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.