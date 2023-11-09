Политолог рассказала о значимости сохранения памяти о Великой Отечественной войны

Организация такого мероприятия, как Международный форум волонтеров Победы, который стартовал 9 ноября в Нижнем Новгороде, демонстрирует трепетное отношение и к истории своей страны, и, самое главное, к людям, без которых Победа не была бы возможна. Такое мнение высказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Ткаченко.

Политолог отмечает, что в период, когда некоторые страны предпринимают попытки отстраниться от своего прошлого, Россия стремится установить надежные связи между поколениями.

«Безусловно, особую роль для нашей страны играет Великая Отечественная война. Для сохранения исторической памяти реализуется множество инициатив, которые активно поддерживаются президентом России Владимиром Путиным. Например, 8 лет назад президентское поручение катализировало создание добровольческого формирования «Волонтеры Победы», ставшего одним из самых известных в РФ, а совсем недавно, 2 ноября, президент подписал указ о создании Национального центра исторической памяти», — добавила Анастасия Ткаченко.

Она подчеркнула, что в Международном форуме волонтеров Победы примут участие неравнодушные к истории своей страны молодые люди, объединенные не только активной жизненной позицией, но и памятью о вкладе родных в дело Великой Победы.

Форум объединит более 200 человек, которые направят свои усилия на обмен опытом и создание новых идей. Это станет залогом успешной реализации множества социально значимых проектов, которые продлят память о подвигах наших предков.

«Подобные проекты в России не про красивые слова, а про настоящее дело. Их участники заботятся о ветеранах, организуют всероссийские акции, занимаются благоустройством памятных мест. Например, в этом году была реализована инициатива «Слово ветерана», в рамках которой прошедшие войну запечатлевали на видео свои воспоминания о боевом пути, тяготах и особенностях своей жизни в военные годы», — считает политолог.

По ее словам, такие проекты позволят молодым поколениям даже через многие десятилетия, когда пообщаться с ветеранами лично не получится, узнать о прошлом своей страны, о том, какими людьми были предки.

«Важно, что волонтеры движения оказывают систематическую помощь ветеранам в течение всего года, а не только накануне 9 мая», — заключила Ткаченко.

Международный форум волонтеров Победы продет в Нижнем Новгороде с 9 по 12 ноября.